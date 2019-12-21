الصدر لكتلة البناء: الشعب العراقي هو الكتلة الأكبر

2019/12/21 | 21:05

اخبار السعودية )- دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في تغريدة على" تويتر "موجها كلامه إلى "كتلة البناء" العراقية ووزير التعليم العالي قصي السهيل المرشح لرئاسة الحكومة إلى حقن الدماء قائلا: " احقنوا الدم العراقي

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