دياب: لبنان في العناية الفائقة... والحكومة ستكون مصغّرة

2019/12/21 | 22:23

اخبار السعودية )- بعد يوم طويل من الاستشارات مع الكتل النيابية، أعلن رئيس الحكومة اللبناني المكلف حسان دياب، اليوم (السبت)، توجهه لتشكيل حكومة اختصاصيين ومستقلين، مصغّرة، في أسرع وقت، لإخراج البلاد من «العناية الفائقة»، نتيجة الانهيار الاقتصادي المتسارع.ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، لا يعني إطلاق مشاورات تشكيل الحكومة أن ولادتها ستكون عملية سهلة، إذ إنه رغم تأكيد دياب موافقة جميع الأطراف على طرحه، فإن التباين لا يزال واضحاً بين أبرز القوى السياسية على شكل الحكومة المقبلة ومشاركتها فيها.

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