تشكيل الحكومة التونسية خلال أيام

2019/12/21 | 22:23

اخبار السعودية )- أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف، الحبيب الجملي، نهاية المشاورات بشأن الحكومة الجديدة مع الأحزاب، اليوم (السبت)، على أن تُكشَف تشكيلتها خلال أيام.وأكد الجملي في تصريحات للصحافيين عقب اجتماعه بممثلي الأحزاب المقرر انضمامها للائتلاف الحكومي، الاتفاق حول جميع المسائل الخلافية المتعلقة بالحكومة الجديدة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.والأحزاب المعنية بالائتلاف الحكومي هي حركة «النهضة» و«حركة الشعب» و«التيار الديمقراطي» و«تحيا تونس» الذي يرأسه رئيس حكومة تصريف الأعمال الحالية يوسف الشاهد.

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