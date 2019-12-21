8 قتلى في إسبانيا والبرتغال ومفقود في فرنسا بسبب عواصف عاتية

2019/12/21 | 23:56

اخبار السعودية )- لقيت كورية جنوبية حتفها بسبب سقوط حطام عليها في مدريد، وقضى متزلج هولندي غرقا في جنوب غرب اسبانيا وجرف فيضان نهر سائق سيارة جنوبها وفقد رابع في البحر قبالة السواحل الفرنسية، ما رفع اليوم (السبت) حصيلة ضحايا هبوب العاصفة «إيلزا» منذ الخميس في المناطق الغربية من أوروبا الى ثمانية.

ووفقا لوكالة الصحافة الفرنسية، قضت كورية جنوبية عمرها 32 عاماً السبت متأثرة بجروح بالغة نجمت عن سقوط حطام مبنى في وسط مدريد عليها إثر هبوب رياح عاتية.

وبحسب ما افاد وزير داخلية حكومة مدريد المحلية انريكي لوبيز، فإن المبنى كان موضع تفقد في 2015 بلا مشاكل.

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