الخصوم الفاشلون

2019/12/22 | 01:29

اخبار السعودية )- الدول المشاغبة في المنطقة لا تريد لأي دولة فيها أن تستقر ولا أن تبني، بل يجب أن تبقى تابعة محتقرة ومحرومة من أبسط احتياجات الحياة، وهي بهذا تسلّط عملاءها من جماعات وأحزاب لقطع رزق المواطنين وفرض حكم الحديد والنار عليهم، وأوضح الأمثلة ما يجري في العراق ولبنان واليمن وغيرها.

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