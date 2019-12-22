تفاهمات إردوغان ـ السراج «تستفز» واشنطن

2019/12/22 | 02:31

اخبار السعودية )- أكد مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية، أمس، أن الولايات المتحدة «قلقة للغاية» من اشتداد الصراع في ليبيا، ووصف التفاهمات التي توصل إليها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع رئيس حكومة «الوفاق» في طرابلس، فائز السراج، بـ«المستفزة».

ووقع إردوغان والسراج مذكرة تفاهم بشأن التعاون البحري في شرق البحر المتوسط علاوة على اتفاق عسكري وأمني.



وفي أول رد فعل من الولايات المتحدة على الاتفاقين بين تركيا وليبيا، قال المسؤول الأميركي لوكالة «رويترز» إن مذكرة التفاهم البحرية «غير مفيدة» و«استفزازية»، مضيفاً: «هذا مثار قلق».

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