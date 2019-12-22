حراك العراق يتمسك برفضه السهيل.. وتجدد التظاهرات جنوبا

2019/12/22 | 08:25

اخبار السعودية )- دعا مئات المتظاهرين العراقيين إلى إعلان الإضراب العام الأحد في عدة محافظات جنوب البلاد، رفضاً للأسماء المرشحة لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، لا سيما اسم وزير التعليم العالي قصي السهيل، في وقت دخلت

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