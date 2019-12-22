اختفاء الناشطين يتوالى.. طبيب عراقي يخطف تحت جنح الظلام

2019/12/22 | 10:59

اخبار السعودية )- طالب عدد من الناشطين العراقيين مساء السبت بكشف مصير الطبيب والناشط العراقي، عمر يوسف سلمان السلطاني، الذي اختفى مساء أمس في بغداد.وأوضح شقيق عمر (مواليد سنة 1988) أن أخاه وصل إلى ساحة التحرير يوم أمس

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