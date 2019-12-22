العراق.. اغتيالات وخطف والمفوضية: نضغط على الحكومة

2019/12/22 | 11:30

اخبار السعودية )- بعد أن ارتفع معدلها في الآونة الأخيرة بشكل كبير، أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، السبت، أنها تمارس ضغوطاً على الحكومة العراقية للحد من جرائم اغتيال وخطف النشطاء المدنيين.في التفاصيل،

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