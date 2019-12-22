8 قتلى في تفجير استهدف قائداً بالجيش الصومالي

2019/12/22 | 11:49

اخبار السعودية )- أعلنت الشرطة الصومالية، اليوم (الأحد)، مقتل 8 اشخاص في انفجار سيارة مفخخة كانت تستهدف مسؤولاً كبيراً بالجيش.وأوردت وكالة أنباء «بلومبرغ» الأميركية أن السيارة المفخخة انفجرت مساء أمس (السبت) خارج فندق في جالكاكيو حيث كان قائد القوات البرية الصومالية البريجدير جنرال عبد الحميد محمد ديرير يعقد اجتماعًا مع مسؤولين، وفقًا لما ذكره جاما حسن علي، ضابط بالشرطة المحلية.وأعلنت حركة «الشباب» الصومالية الموالية لتنظيم «القاعدة» مسؤوليتها عن الهجوم، الذي قتل فيه حراس القائد العسكري الصومالي، وفقًا لبيان بثته إذاعة الأندلس التي تدعم الحركة.

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