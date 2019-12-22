تقارير: ترمب دعا جونسون لزيارة البيت الأبيض

2019/12/22 | 11:49

اخبار السعودية )- أفادت تقارير إخبارية بريطانية بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لزيارته في البيت الأبيض.وذكرت صحيفة «صنداي تايمز» أنه تمت دعوة رئيس الوزراء للقيام بزيارة رسمية للولايات المتحدة برفقة صديقته كاري سيموندز، بالتزامن مع البدء الرسمي للمفاوضات التجارية عبر المحيط الأطلسي بعد مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي في 31 يناير (كانون الثاني).ونقلت الصحيفة عن مصادر في «داوننغ ستريت» أنه لم يتم بعد إجراء مشاورات رسمية مع البيت الأبيض حول موعد الزيارة.

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