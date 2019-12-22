اتفاقية بين «هيئة العلا» و«بياجيه» لدعم «شتاء طنطورة»

2019/12/22 | 13:53

اخبار السعودية )- أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن توقيع اتفاقية شراكة حصرية مع «بياجيه»، رائدة صناعة الساعات والمجوهرات السويسرية الفاخرة، للتعاون خلال الموسم الثاني لـ«شتاء طنطورة».وقع اتفاقية الشراكة عمرو المدني، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا، وشابي نوري، المدير التنفيذي لدار بياجيه في أحد متاجر بياجيه الرئيسية في العاصمة الفرنسية.وتمثل هذه الاتفاقية بداية لشراكة طويلة الأجل تلتزم بتطوير مجتمع العلا ومواصلة بناء إرث بياجيه في السعودية.

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