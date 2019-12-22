«نيوم» توقع مذكرة مع «التدريب المهني» لتدريب وتوظيف آلاف السعوديين

2019/12/22 | 13:53

اخبار السعودية )- وقّعت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركة «نيوم»، اليوم (الأحد)، مذكّرة تفاهم خاصة بمشروع «نيوم» بمقر المؤسسة في الرياض، وذلك ضمن الخطط المساهمة في تحقيق رؤية 2030 وفي خطوة من شأنها تنمية القوى البشرية الوطنية وخلق آلاف الفرص الوظيفية لأبناء منطقة «نيوم» وتبوك ومن مبدأ التعاون والتنسيق والتكامل بين القطاعات وبما يحقق التنمية الشاملة ووفق تطلعات القيادة الحكيمة.

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