2019/12/22 | 14:04

اخبار السعودية )- أعلن المتحدث الرسمي باسم المحكمة الاتحادية العليا في العراق إياس الساموك، الأحد، أن رئيس الجمهورية طلب من المحكمة تحديد الكتلة الأكبر الوارد ذكرها في المادة (76) من الدستور، موضحا أن الكتلة الأكبر هي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحكمة العليا ترد على رئيس العراق: هذه الكتلة الأكبر) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المحكمة العليا ترد على رئيس العراق: هذه الكتلة الأكبر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).