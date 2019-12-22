مصر: تعديل وزاري محدود يشمل حقائب الاستثمار والصناعة والسياحة

2019/12/22 | 15:57

اخبار السعودية )- وافق مجلس النواب المصري اليوم (الأحد) على إجراء تغييرات وزارية محدودة شملت تعيين نيفين جامع وزيرة للصناعة ورانيا المشاط وزيرة للتعاون الدولي وتولي مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مهام الوزير المختص بالاستثمار والإصلاح الإداري إلى جانب مهامه.

ووافق مجلس النواب أيضاً على دمج وزارة السياحة مع الآثار كما جاء بخطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المجلس على أن يتولى هذه الحقيبة خالد العناني، وزير الآثار الحالي، وتعيين هالة السعيد وزيرة للتخطيط والتنمية الاقتصادية بعد فصل الإصلاح الإداري عن الوزارة وضم التنمية الاقتصادية لها.

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