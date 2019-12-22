2019/12/22 | 15:57

اخبار السعودية )- أصدرت وزارة البيئة المصرية اليوم (الأحد) بياناً بخصوص ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة حول سماع أصوات للحوت الأزرق بسواحل مصر الشمالية، بعد أن تصدر هاشتاغ #الحوت_الأزرق موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وذكر بيان الوزارة الصادر عبر الصفحة الرسمية لها بموقع «فيسبوك» أن الأصوات المصاحبة من مقاطع مصورة بمنطقة الساحل الشمالي ليست حقيقية.



وتابع البيان أن تلك المقاطع يرجح أنه تم اصطناعها عن عمد بتركيب الصوت على مقاطع الفيديو.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكومة المصرية توضح حقيقة «أصوات الحوت الأزرق») نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكومة المصرية توضح حقيقة «أصوات الحوت الأزرق») من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).