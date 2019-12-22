2019/12/22 | 17:28
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الجزيرة.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نيويورك تايمز: العراق يعيش أسوأ أزمة سياسية) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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