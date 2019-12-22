إردوغان يتعهد بمزيد من الدعم العسكري لحكومة السراج

2019/12/22 | 18:32

اخبار السعودية )- قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم (الأحد)، إن بلاده ستزيد من الدعم العسكري لحكومة «الوفاق الوطني» الليبية إذا اقتضت الضرورة، وستدرس الخيارات الجوية والبرية والبحرية.

وكان إردوغان يتحدث في مناسبة في إقليم قوجه إيلي في شمال البلاد، وقال إن تركيا لن تتراجع «على الإطلاق» عن الاتفاقين اللذين أبرمتهما مع ليبيا.

في سياق متصل، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليوم (الأحد)، إن تركيا ستقف بجانب حكومة فايز السراج، حتى يتحقق السلام والاستقرار والأمن، وذلك بعد أن وقع البلدان اتفاقاً للتعاون العسكري الشهر الماضي.

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