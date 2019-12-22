رحيل المفكر السوري محمد شحرور

2019/12/22 | 18:32

اخبار السعودية )- رحل صباح أمس السبت المفكر السوري الدكتور محمد شحرور عن 80 عاماً وسينقل جثمانه إلى دمشق حسب وصيته ليدفن في مقبرة العائلة.ولد الراحل شحرور في دمشق ودرس الهندسة المدنية في موسكو، ثم عمل مدرسا للهندسة في جامعة دمشق، بعد أن حصل على شهادة الماجستير والدكتوراه في إيرلندا.وبدأ شحرور أبحاثه ومؤلفاته عن القرآن والإسلام في السبعينيات، وله العديد من الكتب والمؤلفات بهذا الشأن، ومنها:

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