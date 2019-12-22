"تحالف البناء" يرشح السهيل رسميا لرئاسة حكومة العراق

2019/12/22 | 20:15

اخبار السعودية )- أفادت مصادر "العربية"، اليوم الأحد بأن قيادات تحالف البناء رشحت قصي السهيل رسمياً لرئاسة الحكومة العراقية.وكانت رئاسة الجمهورية في العراق، قد خاطبت مجلس النواب من جديد، الأحد لإعلامها باسم الكتلة

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