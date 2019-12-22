مصر تفرج عن سامي عنان رئيس الأركان الأسبق

2019/12/22 | 21:38

اخبار السعودية )- أفرجت السلطات المصرية اليوم (الأحد)، في القاهرة عن رئيس الأركان المصري الأسبق سامي عنان، بعد أن أمضى قرابة عامين في الحبس.

وقالت مصادر عدة، من بينها أفراد من أسرة عنان ومدير مكتبه لوكالات الأنباء، إنه عاد لمنزله وهو يتمتع بصحة جيدة.

وكان عنان قد أحيل للتحقيق مطلع عام 2018 لمخالفته قوانين الخدمة بالقوات المسلحة المصرية، ومن بينها إعلان ترشحه لرئاسة الجمهورية دون موافقة الجيش وقبل نهاية خدمته بصورة رسمية.

وأكد البرلماني المصري، مصطفى بكري نبأ الإفراج عن عنان في تغريدة عبر حسابه على تويتر قال فيها: "الإفراج عن الفريق سامي عنان وهو الآن متواجد في منزله".

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