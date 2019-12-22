2019/12/22 | 22:18

اخبار السعودية )- ذكر مسؤول عراقي، الأحد، أن الرئيس برهم صالح لوح باستقالته إذا استمر الضغط لتكليف مرشح لا يوافق عليه العراقيون.في حين، أفادت مصادر "العربية"، بأن قيادات تحالف البناء رشحت قصي السهيل رسمياً لرئاسة

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