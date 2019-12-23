وزير خارجية اليونان يلتقي نظيره المصري وحفتر في خضم توتر مع أنقرة

2019/12/23 | 00:13

اخبار السعودية )- زار وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس القاهرة اليوم (الأحد) بعد زيارة خاطفة لشرق ليبيا التقى خلالها المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي في خضم التوتر مع تركيا منذ أن وقعت اتفاقا بحريا مع حكومة الوفاق التي تتخذ من طرابلس مقراً لها.

وقالت وكالة الأنباء اليونانية إن دندياس سينتقل مساءً إلى لارنكا في قبرص حيث يجري محادثات مع نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليديس.

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