لاتسيو يتوج بـ«السوبر الإيطالية» بعد فوزه على يوفنتوس في الرياض

2019/12/23 | 00:13

اخبار السعودية )- تُوّج فريق لاتسيو، اليوم (الأحد)، بلقب كأس السوبر الإيطالية لكرة القدم للمرة الخامسة في تاريخه، بعد تغلبه على يوفنتوس بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

وقدّم الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس هيئة الرياضة في السعودية، لفريق لاتسيو كأس البطولة التي جمعت بطلي الدوري والكأس في إيطاليا، على ملعب سعودي للعام الثاني على التوالي، بعد استضافة استاد الملك عبد الله بجدة «السوبر» بين يوفنتوس وميلان العام الماضي.

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