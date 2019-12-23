الرئيس العراقي يلوح بالاستقالة من منصبه

2019/12/23 | 00:44

اخبار السعودية )- أفادت وسائل إعلام عراقية، مساء اليوم (الأحد)، بأن الرئيس العراقي برهم صالح لوح للقوى السياسية بالاستقالة من منصبه قبل تكليف مرشح للحكومة الجديدة لا ينال قبول الشعب.وبحسب ما نقلت «وكالة الأنباء الألمانية»، عن وسائل الإعلام، فإن الرئيس العراقي يتعرض حالياً لضغوط من كبيرة من «تحالف البناء لتمرير المرشح قصي السهيل لمنصب رئيس الحكومة المقبلة، وأن الرئيس العراقي حثّ الكتل على الاستماع إلى مطالب المتظاهرين».

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