قمصان رونالدو ونجوم يوفنتوس باللغة العربية تخطف الأنظار في سوبر الرياض

2019/12/23 | 00:44

اخبار السعودية )- خاض فريق يوفنتوس الإيطالي أول مباراة في تاريخه بينما يرتدي لاعبوه قمصاناً كُتبت عليها أسماءهم باللغة العربية، وذلك خلال مباراة كأس السوبر الإيطالية أمام نظيره لاتسيو التي أقيمت اليوم (الأحد) في المملكة العربية السعودية للعام الثاني توالياً.

وتفوق لاتسيو على يوفنتوس وتوج بالكأس السوبر الإيطالية للمرة الخامسة في تاريخه، بفوزه 3-1 في اللقاء الذي استضافه ملعب الملك سعود في الرياض.

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