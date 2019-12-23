ألوان دافنشي

2019/12/23 | 02:17

اخبار السعودية )- هذه هي الطبعة الخامسة عشرة (بالإنجليزية) من كتاب «حكاية اسم جديد»، مؤرّخة 2016، للإيطالية إيلينا فيرانتي.اشتريت الكتاب أخيراً، لأن عيني وقعت عليه وسط توليفة من كتب أخرى عند «البارون» الأرمني، صاحب مكتبة «إنترناشونال»، الذي أعرفه منذ 55 عاماً.وقد عرفت أنني أعرفه منذ 55 عاماً لأنه يوضّب الكتب الآن في أكياس طبع عليها عام الاحتفال.لا أعرف «البارون» إلا بلقب التقدير هذا، أمّا هو، فأعرف إلى أي مدى يعرفني، لأنه يذكّرني بالكتب التي يجب ألّا تفوتني.وإذا ما اخترت الكتاب الخطأ، ينتزعه منّي حاسماً حازماً: «هيدا مش كتاب خرج حضرتكم، إستاذ».

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