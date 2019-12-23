بوتين وإردوغان وخامنئي والثأر من التاريخ

2019/12/23 | 02:17

اخبار السعودية )- يسكبُ التاريخ سماً في عروق الدول التي تتهمه بمعاقبتها.الدول التي قلَّصتِ الحروب والأحداث أحجامَها ودفعتها إلى العيش في خرائط أقل بكثير من تلك التي كانت في عصورها الذهبية.وتتكدَّس المرارات في روح الدول التي تنظر إلى خرائطها الجديدة بوصفها سجوناً تشبه الملابس الضيقة.تعلَّم الأوروبيون الدرسَ من حربين عالميتين أدمتا القارة القديمة.قرروا الإقامة في منازلهم الجديدة، والانهماك بتحسين شروط حياة ساكنيها.لم يعد هناك مكان للجيوش المنفلتة من عقالها التي تنغمس في أراضي الآخرين لتفكيكها واستعادة أجزاء منها.البديل هو التنافس بالنموذج الناجح والتقدم الاقتصادي والإشعاع الثقافي.

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