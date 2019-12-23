الرياض مقراً للقيادة العسكرية الخليجية الموحدة

2019/12/23 | 02:48

اخبار السعودية )- وقّعت السعودية أمس مع أمانة مجلس التعاون الخليجي اتفاقية احتضان مقر القيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون الخليجي في العاصمة الرياض.وترتبط هذه القيادة بقوات درع الجزيرة والدفاع الجوي ومركز القيادة البحري.

ووقّع الاتفاقية عن الجانب السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية، وعن مجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني، الأمين العام للمجلس، بحضور الفريق ركن عيد الشلوي قائد القيادة العسكرية الموحدة، واللواء أحمد آل علي الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية بأمانة مجلس التعاون.

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