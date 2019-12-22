2019/12/23 | 06:03

اخبار السعودية )- ذكر مسؤول عراقي، مساء الأحد، أن رئيس الجمهورية برهم صالح لوح بالاستقالة إذا استمر الضغط لتكليف مرشح لا يوافق عليه العراقيون.في حين، أفادت مصادر "العربية"، بأن قيادات تحالف البناء رشحت قصي السهيل

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