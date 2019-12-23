متظاهرو العراق: نحن الكتلة الأكبر.. والسهيل يؤكد ترشيحه

2019/12/23 | 08:07

اخبار السعودية )- على وقع الكر والفر الذي شهده تقاذف مسؤولية تحديد الكتلة الأكبر، التي ترشح اسماً لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، مساء أمس الأحد بين رئيس الجمهورية والبرلمان والمحكمة الاتحادية، جددت ساحات التظاهر في

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