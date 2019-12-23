قتلوه في وضح النهار.. أخو ناشط عراقي يروي

2019/12/23 | 09:40

اخبار السعودية )- هكذا في وضح النهار وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار جنوب العراق أقدم مسلحون ملثمون على جر الشاب علي العصمي من سيارته، يوم الجمعة الماضي وافراغ رصاصهم في جسده، لتشتعل بعدها المدينة عبر احراق مقار

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