3 قتلى يرجح أنهم إيرانيون في القصف الإسرائيلي على دمشق

2019/12/23 | 12:06

اخبار السعودية )- أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بمقتل ما لا يقل عن 3 أشخاص، يرجح أنهم إيرانيون، في القصف الصاروخي الإسرائيلي على جنوب دمشق.

وأوضح «المرصد»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية، أن القتلى سقطوا من جراء سقوط أحد الصواريخ على المنطقة الواقعة بين السيدة زينب وعقربا جنوب العاصمة دمشق، مساء أمس (الأحد).

وكان «المرصد السوري» نشر، خلال الساعات الماضية، أن صاروخين على الأقل سقطا على مواقع تابعة لقوات النظام السوري والقوات الإيرانية، في محيط منطقة عقربا بريف العاصمة دمشق على طريق مطار دمشق الدولي، فيما تمكنت دفاعات النظام الجوية من إسقاط صاروخ على الأقل قبل أن يصل إلى هدفه.

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