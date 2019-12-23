واشنطن جمّدت مساعدات لأوكرانيا بعد 90 دقيقة من مكالمة ترمب وزيلينسكي

2019/12/23 | 12:06

اخبار السعودية )- كشفت رسالة إلكترونية نشرها مركز لصحافيين استقصائيين أمس (الأحد)، أن مسؤولاً عن ميزانية الولايات المتحدة طلب من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) «الانتظار» قبل تسليم الجيش الأوكراني مساعدة، بعد ساعة ونصف الساعة فقط من الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس دونالد ترمب مع نظيره فولوديمير زيلينسكي.

وهذه واحدة من كثير من الرسائل الإلكترونية التي نشرها «مركز النزاهة العامة» (سنتر فور بابليك اينتيغيريتي)، وهو تجمع لصحافيين استقصائيين.

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