5 قضاة ومستشاري دولة أعضاء مجلس مفوضية انتخابات العراق

2019/12/23 | 12:15

اخبار السعودية )- أعلنت وكالة الأنباء العراقية، الاثنين، أسماء القضاة المشرفين على مفوضية الانتخابات.في التفاصيل، أعلنت الوكالة أنه وبعد إجراء القرعة من قبل مجلس القضاء الأعلى تم اختيار القضاة عباس فرحان حسن، وجليل

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