2019/12/23 | 13:17

اخبار السعودية )- عمد عشرات الناشطين في العاصمة العراقية بغداد إلى تكميم أفواههم مطلقين حملة إضراب عن الطعام حتى تحقيق المطالب، بحسب ما أفاد أحد الناشطين لقناتي العربية/الحدث.وأعلنوا بدءهم بالإضراب عن الطعام اعتبارا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ناشطو بغداد مكممو الأفواه.. وطرقات الجنوب مقفلة) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ناشطو بغداد مكممو الأفواه.. وطرقات الجنوب مقفلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).