وفاة أحمد قايد صالح رئيس الأركان الجزائري

2019/12/23 | 13:39

اخبار السعودية )- أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم (الاثنين) وفاة رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، وذلك في وقت يشهد انقسامات سياسية مريرة حول الدور المهيمن للجيش في البلاد.وتعصف احتجاجات شعبية بالجزائر منذ فبراير شباط للمطالبة بتغيير النخبة الحاكمة بأسرها وابتعاد الجيش عن السياسة.

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