إردوغان يحذر أوروبا من موجة مهاجرين جديدة

2019/12/23 | 13:39

اخبار السعودية )- قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمس (الأحد)، إن بلاده لا يمكنها استيعاب موجة مهاجرين جديدة من سوريا، محذراً الدول الأوروبية من أنها ستشعر بأثر تلك الموجة إذا لم يتوقف العنف في شمال غربي سوريا.

وتستضيف تركيا حالياً نحو 3.7 مليون لاجئ سوري، وهو أكبر عدد للاجئين بالعالم، وتخشى وصول موجة جديدة إليها من منطقة إدلب التي يقطنها ما يصل إلى 3 ملايين سوري.



وإدلب هي آخر منطقة كبرى خاضعة لسيطرة مسلحي المعارضة، حسبما ذكرت وكالة «رويترز» للأنباء.

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