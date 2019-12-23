العراق.. مقتل جنديين بانفجار سيارة ملغومة في الأنبار

2019/12/23 | 14:50

اخبار السعودية )- قال الجيش العراقي إن سيارة متوقفة على جانب طريق انفجرت في محافظة الأنبار بغرب العراق في الصباح الباكر اليوم الاثنين بالقرب من منطقة كانت يوما المعقل الأخير لتنظيم داعش في البلاد مما أدى لمقتل جنديين

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