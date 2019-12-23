طفلة بريطانية تعثر على رسالة تشير لتورط مصنع صيني في العمالة القسرية

2019/12/23 | 16:45

اخبار السعودية )- أعلنت سلسلة متاجر التجزئة البريطانية «تيسكو»، اليوم (الأحد)، عن تعليق استيراد بطاقات معايدة خاصة بالكريسماس من مصنع في الصين، بعد تقارير عن استخدام العمالة القسرية في تصنيع تلك البطاقات.وكانت طفلة في السادسة من عمرها وراء هذا القرار، بعد أن وجدت عبارة مكتوبة على إحدى بطاقات المعايدة التي اشترتها من «تيسكو»، جاء فيها: «نحن سجناء أجانب في سجن شنغهاي تشينغبو بالصين»، وفق ما نقلته «هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي).ومن المرجح أن الرسالة على بطاقة المعايدة كتبها سجناء يدعون أنهم أُجبروا على العمل ضد إرادتهم، وجاء فيها أيضاً: «الرجاء مساعدتنا وإخطار منظمات حقوق الإنسان».

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