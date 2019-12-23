أب غاضب يطلق النار على حلاق بسبب قصة شعر ابنه

2019/12/23 | 16:45

اخبار السعودية )- أطلق أبٌ غاضب النار 3 مرات على حلاق بمقاطعة هاريس بولاية تكساس الأميركية لعدم إعجابه بقصة شعر ابنه (13 عاماً).ووفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فقد وقع الحادث، أول من أمس (السبت)، عندما كان الأب يتناقش مع الحلاق بشأن قصة شعر الابن، وقام الأب بإطلاق النار على معدة الحلاق وساقه وذراعه.وكان الابن قد عاد إلى الحلاق من أجل أن يعدّل قصة شعره، وهو ما قام به الحلاق مجاناً، ولكن الأب تشاجر معه وأطلق عليه النار ثم هرب بينما كان الابن يشاهد الواقعة من السيارة.

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