"لا لترشح السهيل".. دعوات لمظاهرات حاشدة في العراق

2019/12/23 | 16:54

اخبار السعودية )- أفاد مراسل "العربية/الحدث" بانطلاق دعوات لمظاهرات حاشدة ضد ترشح السهيل لرئاسة الحكومة في العراق.في التفاصيل، صعد المتظاهرون من احتجاجاتهم جنوب العراق، الاثنين، لتشمل حقولاً وشركات نفطية، فضلاً عن قطع

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