2019/12/23 | 17:47

اخبار السعودية )- قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم (الاثنين) تعيين اللواء سعيد شنقريحة رئيساً للأركان بالنيابة خلفاً للفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الراحل الذي وافته المنية صباح اليوم.

ولد اللواء سعيد شنقريحة في 1 أغسطس (آب) 1945 بولاية بسكرة (شمال شرق)، وحصل على دبلومات عسكرية في التكوين الأساسي، والدروس التطبيقية، والتحق بسلاح المدرعات وحصل على عدة دورات في تخصصه، كما حصل على فرقة القيادة والأركان وكذلك الدراسات العليا الحربية، وفق وكالة «أنباء الشرق الأوسط» المصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من هو خليفة قايد صالح في رئاسة أركان الجيش الجزائري؟) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من هو خليفة قايد صالح في رئاسة أركان الجيش الجزائري؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).