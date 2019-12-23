اليابان تقترح التخلص من مياه «فوكوشيما» المشعة في البحر أو الهواء

2019/12/23 | 17:47

اخبار السعودية )- قدّمت وزارة الاقتصاد والصناعة اليابانية اقتراحا حول طريقة التخلص من المياه التي تمت معالجتها لكنها لا تزال مشعة بمحطة فوكوشيما النووية، وذلك بإلقاء كميات كبيرة منها في المحيط الهادي تدريجياً أو تعريضها للتبخر في الهواء، أو بمزج الطريقتين معا.

وكانت محطة فوكوشيما قد تعرضت لانصهارات في ثلاثة من مفاعلاتها الستة في مارس (آذار) 2011؛ ما أدى إلى قذف مواد إشعاعية في الجو، وذلك بعد أن ضربها زلزال بقوة 9 درجات على مقياس ريختر، وتلت ذلك أمواج تسونامي.

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