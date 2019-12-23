السعودية تمنع إجراء عقود زواج لمن هم دون 18 عاماً

2019/12/23 | 18:49

اخبار السعودية )- منعت وزارة العدل السعودية، اليوم (الاثنين)، المحاكم من إجراء أي عقود زواج لمن هم دون 18 عاماً.وقالت الوزارة، في بيان، إنها دعت في تعميم لها المحاكم كافة ومأذوني عقود الأنكحة إلى «عدم إجراء أي عقود زواج لمن يقل عمره عن 18 عاماً، وإحالة ما يردهم إلى المحكمة المختصة لاستيفاء ما ورد في الفقرة (16 - 3)، والرفع عمن يخالف ذلك من المأذونين».

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