جامعية فضّلت العمل بـ«ماكدونالدز» على المحاماة تربح 10 ملايين دولار سنوياً

2019/12/23 | 18:49

اخبار السعودية )- رغم دراستها القانون، فإن لورين مكوسلين اختارت ألا تعمل في المحاماة واتجهت إلى العمل بمطعم «ماكدونالدز» في نيوزيلندا، واستطاعت أن تربح 10 ملايين دولار سنوياً.

وأوضحت مكوسلين (34 عاماً)، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أنها عندما تابعت زملاءها في الدراسة وجدتهم يذهبون إلى العمل في الساعة الـ6 صباحاً ويغادرون مكاتبهم في الساعة الـ11 مساءً، وأنهم يعملون تحت ضغط شديد، ويبدو أنهم لا يستمتعون كثيراً.

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