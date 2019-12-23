"القوى العراقية" تسحب ترشيح السهيل: لا يجمع عليه المجتمع

2019/12/23 | 18:58

اخبار السعودية )- أعلن تحالف القوى العراقية، الاثنين، سحبه ترشيح وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل لرئاسة الحكومة، وأبلغ شركاءه بذلك.كما طالب "القوى العراقية" تحالف البناء بترشيح شخصية أخرى لرئاسة الوزراء

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