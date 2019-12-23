طوكيو تعتقد أنه «من المبكر جداً» رفع العقوبات عن كوريا الشمالية

2019/12/23 | 19:20

اخبار السعودية )- اعتبرت الخارجية اليابانية، اليوم (الاثنين)، أنه «من المبكر جداً» رفع العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية، فيما استقبل الرئيس الصيني شي جينبينغ، رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في بكين.وقدمت موسكو وبكين، الأسبوع الماضي، مقترحاً إلى مجلس الأمن الدولي من أجل تخفيف العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، تمهيداً لتقدم البلاد نحو نزع السلاح النووي، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

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