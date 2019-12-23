مقتل 6 وإصابة 15 بانفجار في الرقة السورية

2019/12/23 | 19:20

اخبار السعودية )- قُتل 6 أشخاص وأصيب أكثر من 15 آخرين يانفجار سيارة مفخخة في بلدة سلوك بريف الرقة الشمالي السوري، حسبما أفاد مصدر طبي في البلدة اليوم (الاثنين).

وقال المصدر، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، إن من بين القتلى طفلين وامرأتين، مضيفاً أن من المصابين 3 أشخاص حالتهم حرجة.



وأضاف أن الجرحى نُقلوا إلى تركيا لعدم وجود مستشفى في بلدة سلوك.

وقال قائد في «الجيش السوري الحر» المعارض، المدعوم من تركيا، إن الانفجار هو الأعنف في بلدة سلوك، متهماً «وحدات حماية الشعب» الكردية بأنها وراء الانفجار.

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