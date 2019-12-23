وفد تركي يناقش في روسيا قضيتي سوريا وليبيا

2019/12/23 | 20:22

اخبار السعودية )- وصل وفد تركي إلى روسيا اليوم (الاثنين) للبحث في قضيتي سوريا وليبيا بعد تقارير عن تدفق عشرات الآلاف من السوريين إلى تركيا التي تستضيف أكبر تجمع للاجئين في العالم.وذكر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمس (الأحد) أن أكثر من 80 ألف مدني ينزحون من محافظة إدلب بشمال غربي سوريا باتجاه تركيا بعدما كثفت القوات الروسية والسورية ضرباتها الجوية في المحافظة خلال الأيام الماضية.وقالت مؤسسة الإغاثة الإنسانية (آي آي إتش) التي تتخذ من تركيا مقراً لها اليوم (الاثنين) إن عدد السوريين الفارين من الهجمات على إدلب والذين يتجهون صوب تركيا وصل إلى 120 ألفاً.

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